Lotito e Sarri si vedranno giovedì in serata, dopo Lazio-Empoli. Il Corriere dello Sport oggi parla di vertice di mercato per concordare e pianificare le mosse per rafforzare la squadra. I due parleranno anche del rinnovo di contratto. Il sì al prolungamento fino al 2025 era arrivato già prima di Natale. Vanno sistemati gli utlimi dettagli prima della firma.