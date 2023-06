Due nomi per il vice Immobile. La Lazio si sta muovendo in vista del futuro: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i biancocelesti spingono per Marcos Leonardo del Santos, ma in cima alla lista c'è anche Artem Dovbyk, attaccante del Dnipro. L'ucraino viene valutato intorno ai 10 milioni di euro: nei prossimi giorni ci sarà un vertice tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito per capire quale sarà il profilo migliore.