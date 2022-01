Mentre la Lazio è ancora alle prese con i tentativi di sbloccare l'indice di liquidità, spuntano nuovi nomi come possibili rinforzi per la squadra di Sarri. Gli ultimi due sono quelli fatti questa mattina dal Messaggero, che accosta Allan e Vecino ai biancocelesti.



Per il primo, scrive il quotidiano, ci sarebbe stata persino una telefonata del mister al calciatore nei giorni scorsi. All'Everton guadagna tanto, ma gli inglesi sarebbero disposti a cederlo in prestito per sei mesi. Era una colonna del centrocampo del Napoli, quando il tecnico toscano sedeva sulla panchina dei partenopei. Anche se ha superato i 30 il suo arrivo sarebbe da intendere come un'occasione simile a quella colta con Pedro in estate. L'uruguaiano dell'Inter invece è in scadenza a giugno. Anche lui è una vecchia conoscenza di Sarri, che lo ha allenato a Empoli e lo riaccoglierebbe volentieri.



Entrambi sarebbero una scelta in controtenedenza rispetto al progetto di svecchiare la rosa. Ma con l'addio certo di Leiva in estate potrebbero apportare una dose di esperienza importante in un reparto che sarà senza dubbio rivoluzionato, insieme a gran parte della rosa.