Il Corriere dello Sport riporta che la Lazio è alla ricerca di acquirenti per Manuel Lazzari e Vedat Muriqi per sbloccare il mercato e sondare il mercato in cerca di un terzino sinistro e un attaccante. Nel Mirino ci sarebbero Nicolò Casale del Verona, Fabiano Parisi dell'Empoli e in attacco il preferito rimane ​Jonathan Burkardt del Mainz.