Rispetto alla giornata di ieri, non arrivano buone notizie per Maurizio Sarri dall’allenamento odierno svolto a Formello. Ancora tantissimi assenti nella seduta pomeridiana - dopo che quella mattutina era stata cancellata per non meglio precisati motivi - tra cui figura anche Sergej Milinkovic-Savic, vittima dell’influenza. Domenica sera all’Olimpico arriva il Milan e oggi l’allenatore biancoceleste non ha potuto contare nemmeno su Strakosha, Adamonis, Marusic, Radu, Cataldi, Pedro, Raul Moro, Patric e Luiz Felipe, che ha lavorato a parte e spera di essere al meglio per la sfida coi rossoneri.