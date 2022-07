La Lazio e Luis Maximiano hanno trovato l'accordo: il Granada ha accettato l'offerta biancoceleste di 10 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, e anche i termini personali con il portiere sono stati definiti.



QUINQUENNALE - Maximiano sbarcherà alla corte di Sarri la prossima settimana e per difendere i pali della Lazio percepirà un milione all'anno per 5 anni, contratto pronto fino al 2027 per lui. Adesso al reparto arretrato laziale manca solo un nuovo secondo portiere dopo l'addio di Reina che ha fatto il paio con quello di Strakosha.