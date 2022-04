per parlarsi e provare a limare le distanze emerse nell’ultimo appuntamento vis à vis., difensore in uscita dal Milan a parametro zero. Il capitano rossonero, da tempo non più una prima scelta per Pioli, ha preso atto dell’ultima proposta al ribasso (2,5 milioni più bonus rispetto ai 5,5 netti attuali) messa sul piatto da Maldini e Massara e vorrebbe rilanciare la propria carriera nella squadra per la quale ha sempre fatto il tifo.che al termine di questo campionato perderà certamente Luiz Felipe, lavora per trattenere Patric e valuta seriamente l’addio pure di Acerbi,Dopo i sondaggi esplorativi dei mesi scorsi,per intenderci, una cifra complessiva che oggi in biancoceleste è percepita da un certo Milinkovic-Savic., per chiudere una partita importante e proiettarsi sulle altre piste di mercato portate avanti dal ds Tare e dal presidente laziale in prima persona.precise sul rafforzamento della rosa in base alle sue esigenze. Romagnoli potrebbe essere il primo tassello del mosaico.