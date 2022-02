David Ospina, portiere del Napoli, è diventato un obiettivo di mercato della Lazio. Il tecnico Sarri ne apprezza molto la sua capacità di giocare con i piedi e lo accoglierebbe volentieri in rosa. Secondo il Corriere della Sera però, i biancocelesti dovranno fare i conti con il Real Madrid che in vista della prossima stagione vorrebbe il colombiano come vice di Courtois.