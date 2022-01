La Lazio vuole vendere Muriqi in questa sessione invernale di mercato. Il Cska Mosca si è fatto avanti con una proposta così strutturata: 2 milioni per il presitito oneroso con diritto a 7 più 1 di bonus. Le parti sono in costante contatto per cercare di trovare un accordo. Secondo quanto appreso, la società biancoceleste vorrebbe maggiori garanzie dal club russo.