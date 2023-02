è sbarcato ieri sera a Fiumicino (in basso la foto dell'arrivo). L'attaccante paraguayano, classe 2003, che laha preso in prestito dai messicani del Celaya FC nelle ultime ore del mercato invernale, questa mattina si è sottoposto alle visite mediche in Paideia. Già oggi sarà a Formello, maLa Lazio crede molto nelle potenzialità di questa ala sinistra, originaria di Assuncion. Protagonista con la sua nazionale di categoria nell'ultimo torneo Sub-20, terminato la settimana scorsa, aveva anche già segnato quattro reti nel campionato messicano.La spesa totale dell'operazione, se venisse confermato lo scenario della sua permanenza nella Capitale, si aggirerebbe intorno ai 2,5 milioni di euro.