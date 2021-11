Stasera alle 21:00 la Lazio sarà impegnata in una sfida determinante sul campo del Marsiglia. Un match quello del Velodrome che potrebbe dire molto sulle sorti del gruppo E di Europa League. In ballo c'è la qualificazione al turno successivo ad eliminazione diretta, ma anche importanti premi economici. Come riporta Il Messaggero, finora la Lazio si è accaparrata quasi 4,5 milioni di euro. Un vittoria (630mila euro) un pareggio (210mila euro) più la quota di partecipazione (3,63 milioni di euro). Oltre alle singole quote gara per gara, arrivando prima nel girone la squadra di Sarri si assicurerebbe 2,3 milioni di euro che diventerebbero 1,5 in caso di secondo posto. La Lazio non sarà ancora capace di reggere su due fronti a detta del nuovo tecnico, eppure la gara di stasera sarà determinante, anche a livello economico.