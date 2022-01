La Lazio incasserà altri 25 milioni per Correa. L'ufficialità di fatto è arrivata ieri. Secondo quanto pattuito in estate tra Inter e Lazio per la cessione dell'argentino, alla conquista del primo punto nel girone di ritorno il diritto di riscatto dei nerazzurri si tramuta automaticamente in obbligo. A febbraio saranno versati 5 milioni nelle casse biancocelesti. Altri venti saranno spalmati nei prossimi due anni.



L'INDICE RESTA BLOCCATO Questo introito però non sblocca l'indice di liquidità della Lazio. Proprio per le tempistiche stabilite, sarà infatti messo in contabilità per le prossime sessioni. Boccata d'ossigeno per gli investimenti da fare in estate, ma per poter spendere in questo mercato invernale, servirà incassare subito denaro fresco.



OBBLIGATORIO VENDERE Non sono sufficienti nemmeno gli svincoli e i prestiti con i quali Lotito e Tare stanno cercando di alleggerire la rosa dagli esuberi (escalante, Rossi e Lukaku a breve, ndr) non bastano. Abbattere il monte ingaggi resta comunque utile al club per risparmiare, ma l'unica via per poter acquistare almeno uno dei rinforzi invocati da Sarri resta quella di vendere. Continuano in questo senso i discorsi per Muriqi e Lazzari per i quali però non c'è ancora stato un affondo decisivo da parte di nessuna delle pretendenti.