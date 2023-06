C'è la prima offerta ufficiale della Lazio per Berardi. A scriverlo questa mattina è Il Messaggero: Lotito ha messo sul piatto 20 milioni più il cartellino di Cancellieri per l'esterno d'attacco del Sassuolo. La richiesta della società neroverde continua a essere di 30 milioni e i colloqui andranno avanti ancora nei prossimi giorni.



Berardi è l'obiettivo numero 1 dei biancocelesti, indicato da Sarri come rinforzo ideale per le corsie laterali in attacco. Il calciatore ha già dato la sua disponibilità al trasferimento e un principio di intesa sull'ingaggio è stato già trovato. L'idea di giocare in Europa lo stuzzica, ma prima i capitolini devono convincere Carnevali, ad del Sassuolo, a mollare la presa: "Da tempo voglio la Champions League - aveva dichiarato il classe '94 dopo l'ultima giornata di campionato - ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore. Mi sono accorto che è difficile mettere d'accordo tutti".