Non nel derby, né nel turno infrasettimanale contro il Monza in programma giovedì. La speranza di Ciro Immobile è quella di essere al 100% a disposizione di Maurizio Sarri e della sua Lazio nel big match del 13 novembre, ultima partita prima della sosta in cui i biancocelesti affronteranno la Juventus allo Stadium. Lo riporta il Corriere dello Sport.