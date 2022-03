Una rosa di 25 giocatori è corta? Sì, se. Tale è la situazione in casa. Dove oltretutto i rimanenti elementi sono anche mal distribuiti nei ruoli, con 6 ali e un solo centravanti o tre mediani e un solo terzino sinistro (per altro adattato, ndr). Questa però è un'altra storia, che passa in secondo piano rispetto alevidentemente non ritenuti da Sarri utili o comunque – ed è il caso dei due giovani- non ancora tecnicamente pronti per il suo gioco.- Partendo proprio dai due baby talenti, in totale mettono, delle quali solo una - l'ultima, nel derby – è stata significativa dal punto di vista del tempo trascorso in campo, ma pur sempre a risultato già acquisito.che però, esclusi i 45 minuti contro il Torino,nelle altre 10. Per entrambi tuttavia non si può parlare di profili fuori dal progetto. Almeno a parole il club vorrebbe puntare forte su di loro nei prossimi anni. Magari già nelle rimanenti gare da qui alla fine li si potrà vedere di più.. Quest'ultimo non ha mai messo piede in campo. Il capoverdiano, arrivato in prestito dallo Sporting Lisbona, ha invece fatto capolino sul prato verde due volte. Poi, piuttosto che regalargli qualche minuto anche solo nei recuperi, il mister ha spesso preferito fare solo 3 cambi invece dei 5 a disposizione. Quando si dice acquisti mirati, insomma. Gli altri due hanno collezionato qualche comparsa in più. Soprattutto. Titolare alla prima contro l'Empoli (complici le turbolenze di Luis Alberto, ndr) e in altre 4 occasioni tra campionato e coppa. Ora però è sparito dai radar. La polmonite avuta a gennaio non lo ha aiutato, ma l'ultima presenza è comunque datata 12 dicembre 2021. Se Jovane verrà rispedito al mittente tra un paio di mesi, per gli altri 3 bisognerà fare delle valutazioni.con i biancocelesti.- A questi si sta aggiungendo nelle ultime settimane, un po' a sorpresa, anche. Fino a Natale Sarri lo aveva impiegato per 19 volte.. La mezzala croata ha pagato alcune prestazioni sottotono e l'uscita delle aquile da tutte le coppe., contro Empoli, Inter e Udinese. Per altro, con i friulani è stata una scelta forzata, perché erano squalificati contemporaneamente sia Leiva, sia Luis Alberto.. Un crollo drastico per uno che prima della sosta invernale, tra Serie A e Europa League, era stato preferito dal primo minuto allo stesso Mago in 9 occasioni. Oggi non è ancora da considerare ai margini della rosa, ma. Adesso però lui stesso vuole riscattarsi e sfruttare al meglio le occasioni che avrà in queste ultime 8 partite. L'obiettivo è convincere l'allenatore a fare ancora affidamento su di lui anche l'anno prossimo, quando la rosa – si augurano i tifosi e lo stesso Sarri – verrà adeguata numericamente e tecnicamente per aprire un nuovo ciclo.