Manca ancora un secondo portiere alla Lazio. Perché, alla luce dei tanti ribaltoni sui nomi sorti e tramontati in queste settimane, sembra ormai chiaro che, in partenza, Maximiano sarà il titolare e si stia cercando quindi un suo vice. L'ultimo nome in auge in queste ore - secondo quanto scrive oggi Il Messaggero - è quello di Terracciano della Fiorentina, che sta superando Provedel, che aveva già scalzato Vicario, che a sua volta subentrò a Carnesecchi, che al mercato Lotito (non) comprò.



E non lo fece perché Atalanta prima e Empoli poi avevano sparato alto. Lo Spezia sembrava più malleabile in sede di trattativa, con una richiesta intorno a 6 milioni di euro, sulla quale le parti stavano lavorando. Complice però le difficoltà dei liguri nel trovare un sostituto, ecco che la situazione rischia di ingarbugliarsi ancora una volta. Così, nel frattempo, il presidente biancoceleste ha bussato alle porte Viola per il classe '90. Profilo con tanta gavetta nelle serie minori alle spalle e un paio d'anni d'esperienza in A come comprimario, sembra ora in pole per il ruolo di vice. O lui o Provedel. La decisione arriverà nel giro di pochi giorni.