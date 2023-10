Dita incrociate in casa Lazio per Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste si sottoporrà oggi ad alcuni esami strumentali in Paideia, dopo essere uscito affaticato dalla sfida in Champions al Celtic Park. A dare la notizia stamattina è Repubblica. Di nuovo problemi ai flessori della coscia, che lo hanno tormentato anche la stagione scorsa. A prescindere dall'esito la sua presenza da titolare contro l'Atalanta è forte rischio. Se poi dovesse emergere addirittura una problematica più importante allora il forfait sarebbe certo e, con tutta probabilità, il centravanti sarebbe costretto a saltare anche le sfide con la Nazionale contro Malta e Inghilterra per le qualificazioni a Euro 2024.