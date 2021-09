Prima del fischio d'inizio di Galatasaray-Lazio ha parlato il centrocampista Gonzalo Escalante ai canali ufficiali biancocelesti. Ecco come si è espresso sul match: "Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Abbiamo perso una partita, ora abbiamo un'altra guerra e vogliamo vincerla. Sappiamo che qua non sarà facile con tutta la gente, ci aspettiamo di fare il meglio. Ruolo? Non cambia tanto quello che ci chiede Sarri, più o meno tutti chiedono lo stesso, di giocare facile e veloce".