Esordio amaro per i giovani aquilotti in UEFA Youth League. La Lazio Primavera perde 0-2 in casa contro l'Atletico di Madrid. Decisiva la doppietta di Nino nel secondo tempo. I ragazzi di Sanderra pagano dazio all'inesperienza e a una maggior qualità tecnica degli avversari. Il migliore in campo per i biancocelesti è stato il portiere Renzetti - che peraltro stasera si unirà al gruppo di Sarri per la sfida dell'Olimpico contro i Colchoneros di Simeone - autore di un paio di interventi miracolosi per impedire che il risultato fosse ancora più rotondo.