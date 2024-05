Lazio, Fabiani parla con l'AZ Alkmaar per due possibili colpi

torna nel mirino della. L'attaccante dell', già la scorsa estate accostato ai biancocelesti, prima dell'arrivo di Castellanos, in realtà non è mai uscito del tutto dai radar di mercato del club capitolino e ora, secondo quanto riporta stamattina il Corriere dello Sport, il suo nome è di nuovo salito alla ribalta come possibile rinforzo. Il quotidiano scrive che il dssarebbe in contatto con alcuni emissari del club olandese per studiare la fattibilità dell'affare. Il centravanti greco, classe '98, 32 gol e 5 assist in 45 presenze stagionali quest'anno, parte da una valutazione didi euro. Il suo però non è l'unico profilo di cui il direttore sportivo della Lazio starebbe parlando con gli olandesi.

Secondo la medesima fonte, c'è anche il 24enne difensore giapponeseche interessa molto dalle parti di Formello. Può giocare come centrale o anche sulla corsia destra (quest'anno da esterno ha messo a referto 8 assist tra campionato e coppe). Ha pure il vizio del gol (4 reti in Eredivisie) ed è ormai stabilmente nel giro della nazionale nipponica., il che potrebbe favorire un ribasso del prezzo del cartellino. Per lui, come per Pavlidis comunque la situazione è ancora ferma alle prima fasi interlocutorie. Difficilmente la Lazio potrà permettersi di portarli entrambi a Roma, soprattutto senza gli introiti della Champions. In casa biancoceleste bisognerà prima capire a quale ruolo dare priorità negli interventi sul mercato.