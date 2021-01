Il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, commenta a Rai Sport la sconfitta della Lazio contro l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. "E' stata una occasione importante che avevamo ripreso, ma non siamo riusciti a portarla a casa sbagliando la gestione di alcuni momenti della partita, anche in superiorità numerica. Dovevamo allargare il campo prima, ma l'Atalanta è stata brava a chiudere gli spazi. Ora puntiamo alla gara del prossimo weekend, perché da questi errori possiamo sempre imparare. I punti in meno in campionato? Abbiamo speso tanto in Champions quando non avevamo tutti i giocatori a disposizione, in campionato abbiamo ripreso qualcosa con l'ultimo filotto di risultati. Dispiace per l'eliminazione dalla Coppa Italia a cui tenevamo, ma potremo rifarci già nel weekend qua a Bergamo".