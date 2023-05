Intervistato a margine della gara vinta dalla Lazio col Sassuolo, Felipe Anderson, autore di un gol, ha parlato così a Sky Sport: "Il mister ci ha detto dove abbiamo sbagliato nelle partite precedenti, ma ci ha incoraggiato. Oggi non abbiamo mollato. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Non possiamo sprecare tutto il lavoro fatto in questi due anni, siamo vicini all’obiettivo, ma dobbiamo passare il traguardo. Sarà una vittoria per tutti quanti. Mio miglior momento della carriera? Quando sono tornato alla Lazio ho giocato poco, ora sto dimostrando quello che ho fatto. Ho lavorato tanto e ringrazio per la fiducia".