Il 28 maggio è prevista una grande festa per la Lazio all'Olimpico. Due giorni prima ricorrerà infatti il decennale della vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma: un evento ancora molto sentito (e rinfacciato ai cugini) dai tifosi biancocelesti. La società, nel giorno in cui è previsto il match contro la Cremonese - ultima partita in casa della stagione - sta organizzando un evento celebrativo per l'occasione.



Oltre ad una maglia speciale, già preordinabile sul sito ufficiale, il club sta pensando di invitare tanti ex protagonisti di quella vittoria. Da Mauri a Hernanes, passando per Klose e Ledesma, fino a quello che tutti i laziali considerano l'eroe di quel derby storico: Senad Lulic, autore del gol che decise l'incontro. Gli orari defintivi saranno comunicati questa settimana, i base alle decisioni della Lega, che dipenderanno dai risultati delle squadre impegnate nelle coppe europee