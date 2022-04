Come anticipato ieri da Calciomercato.com, in Messico continuano a scrivere di come almeno tre club italiani stiano seguendo con estremo interesse la stagione di Johan Vasquez.



Nello specifico si tratterebbe di Lazio, Fiorentina e Atalanta, squadre in lotta per un posto nella prossima campagna europea ma a quanto pare anche per contendersi le prestazioni del 23enne difensore del Genoa.



Riuscire a convincere il Grifone a cedere il giocatore prelevato in estate dai Pumas per 4 milioni di euro non sarà tuttavia un'impresa semplice né tantomeno economica. I rossoblù, infatti, accetteranno di privarsi del giocatore solamente in caso di retrocessione in Serie B e, anche approfittando delle molte richieste, a un cifra tutt'altro che modesta.



La valutazione dei rossoblù si aggira infatti attorno ai 10 milioni di euro. Cifra in fondo non certo esagerato per un ragazzo ancora molto giovane e che nel nostro calcio ha saputo ambientarsi in fretta.