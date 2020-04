In Romania scoppia la lite tra l'ex fuoriclasse Hagi e Raducioiu, ex compagni di squadra al Brescia. Oggetto del contendere? Il possibile trasferimento di Ianis Hagi alla Lazio: l'ex attaccante l'avrebbe definito 'una scommessa rischiosa', scatenando l'ira di papà Hagi.



LITE HAGI LAZIO - A raccontare la vicenda ai media rumeni è proprio l'ex attaccante: "Ho chiamato Gica Hagi a Pasqua e non mi ha risposto. Poi gli ho lasciato un messaggio vocale, che ha ascoltato e non ha risposto.Penso che sia un po' arrabbiato con me. Non vedo l'ora di vederlo di nuovo e parlare di calcio e chiarire questa piccola controversia che è sorta. Rimane uno straordinario amico per me ".



HAGI E MALDINI - Poi prova a spiegarsi: "L'ex grande giocatore del Milan Maldini che ha un figlio, un ragazzo Daniel, se non sbaglio, ha quasi 18-19 anni. Non ho sentito suo padre, è vero che ha fatto il primo passo in prima squadra, ha ottenuto un contratto da professionista, ma non ho sentito suo padre esercitare troppa pressione su di lui. Ma potrebbe esserci molta più pressione di quella che Ianis è in grado di gestire e può avere un impatto molto forte su di lui. È ancora un giocatore molto giovane e penso che sia sotto pressione. Mi sento in colpa per aver offeso o deriso Ianis Hagi, un ragazzo con cui ho lavorato e che mi ha aiutato nella squadra nazionale. Purtroppo il mio rapporto con Hagi è peggiorato".