Momento no per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio è andato in bianco ancora nella sfida contro il Sassuolo. Il numero 17 aveva trovato la rete, annullata però per un suo fuorigioco. La forma ancora scarseggia, motivo per cui, in una gara ancora combattuta, Sarri ha scelto di sostituirlo per inserire Pedro.



L'attaccante ha preso malissimo il cambio e, dopo uno scambio di vedute con qualche membro dello staff in panchina, si è lasciato andare a un gesto di rabbia. Nonostante il tutore al braccio, conseguenza del recente incidente stradale, ha colpito più volte con forza e rabbia la panchina biancoceleste.