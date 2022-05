Ombre sul futuro di Luis Alberto. Ne parla oggi Il Tempo facendo il punto sul calciatore spagnolo, protagonista di un'annata di alti e bassi. Giocate da campione a cui hanno fatto da contraltare sostituzioni e panchine maldigerite. L'ultimo mese non è stato brillante per il Mago che a La Spezia - pur decisivo, da subentrato, sui gol del 3-3 e del 3-4 - ha visto Basic soffiargli il posto da titolare dopo le prestazioni deludenti contro Torino e Milan. La sua permanenza alla Lazio non è scontata.



Le pretendenti non mancano, anche se nessuna si è mai avvicinata alla cifra (almeno 40 milioni, ndr) richiesta da Lotito. Lui non ha mai nascosto la volontà di tornare prima o poi in Spagna, magari al Siviglia. Molto dipenderà dal finale di stagione e da come evolverà il suo rapporto con Sarri, ammesso che il mister toscano resti sulla panchina biancoceleste. Sembra però difficile, sottolinea il quotidiano, immaginare un suo addio nella stessa estate nella quale saluteranno Formello quasi certamente Leiva e Milinkovic. Anche perché il contratto dell'andaluso scade nel 2025 e il presidente non fa sconti. Ma in una rosa che sarà totalmente rivoluzionata in estate, mai dire mai.