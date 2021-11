Come anticipato, in attesa della cerimonia della società, Ciro Immobile sarebbe stato omaggiato dai tifosi della Lazio per il record di sempre per gol segnati, e così è stato. In seguito al riscaldamento il capitano del club capitolino si è fatto immortalare sotto la Curva Nord con tanto di sciarpa. Per il bomber anche una poesia letta a bordo campo. Al contempo, dal settore Distinti Sud-Est ecco spuntare uno striscione con su scritto: "Ciro Immobile: campione e orgoglio dela prima squadra della capitale". Sono cominciati gli omaggi per il più grande attaccante della storia della Lazio.