Campi vuoti oggi a Formello. Sarri ha concesso la domenica libera ai suoi uomini dopo le fatiche della vittoriosa trasferta di ieri a La Spezia. La Lazio tornerà domani ad allenarsi per preparare la sfida casalinga di sabato 7 contro la Sampdoria alle 20:45.



In vista del match con i blucerchiati saranno da verificare le condizioni di Pedro. L'ala spagnola è fuori da un mese, alle prese con un problema al polpaccio che si sta rivelando più grave del previsto. In settimana saranno svolti nuovi esami per valutare l'effettiva possibilità di rivederlo in campo per questo finale di stagione o se si dovrà considerare già conclusa la sua annata.