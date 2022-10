Anche giovedì contro lo Sturm Graz a difendere i pali della Lazio ci sarà Provedel. Non sembra esserci spazio in questo momento nei meccanismi di Sarri per dare una nuova chance a Luis Maximiano. Il Messaggero per altro stamattina scrive che il portiere portoghese in questi giorni accusa anche un leggero dolore all'anca, che gli impedisce di tuffarsi bene. Ennesimo sintomo di un inizio di avventura biancoceleste davvero sfortunata per il classe '99, per il quale si valuta già un possibile prestito a gennaio.



Pagato 10,7 milioni in estate, ha giocato solo i 4 minuti iniziali contro il Bologna alla prima giornata. L'ingenuità di aver preso il pallone con le mani fuori area gli è costata non solo l'espulsione, ma anche il posto da titolare. E con un collega di reparto dal rendimento così sorprendente fin qui, è chiaro che il mister preferisca continuare ad andare sul sicuro. A maggior ragione in un girone di Europa League che rischia di complicarsi. L'ex Spezia e Empoli ha già realizzato complessivamente 21 interventi decisivi e con i piedi ha dimostrato di cavarsela egregiamente, con un totale di 220 passaggi completati. Caratteristica che al tecnico toscano piace parecchio. Il suo cartellino è costato poco più di 2 milioni: non c'è dubbio ad oggi su quale sia stato l'investimento migliore.