Sarri fa i conti con i primi acciacchi stagionali in casa Lazio. E il turnover di coppa diventa meno profondo. Cancellieri ha avuto l'influenza negli scorsi due giorni. Quindi davanti toccherà dal 1' ancora a Immobile. Anche Pedro non è al top, con i dolori alla caviglia che lo tormentano. Ieri non si è allenato. Decisiva la rifinitura di oggi per capire se potrà essere a disposizione. Stesso discorso per Radu, che però non ha ancora mai giocato un minuto in stagione.



A questo punto i cambi principali per il mister biancoceleste riguarderanno la difesa e la porta. Maximiano per Provedel. Davanti al portoghese uno tra Marusic e Lazzari lascerà il posto a Hysaj e il tandem centrale vedrà l'esordio da titolari per Casale e Gila. In mediana reclamano spazio Marcos Antonio, Basic e Vecino, ma - soprattutto con Cataldi squalificato domenica - è difficile che il tecnico toscano rinunci per intero al blocco titolare. Più probabile una rotazione degli uomini a partita in corso. Davanti scelte obbligate. Col 17 che sarà affiancato ancora da Zaccagni e Felipe Anderson.