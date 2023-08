Non ha risolto granché il summit di mercato aieri sera tra. Nel senso che i colpi da fare per lasono sempre quelli (un terzino, una mezzala, un regista e un esterno d'attacco), ma il ritardo per provare a raggiungere gli obiettivi indicati dal tecnico è ormai enorme e le intenzioni di Lotito ("Scelgo io i giocatori", ndr) non si sono certo stravolte dopo due ore di confronto.: un paio di nomi della lista del mister si proverà a prenderli ad ogni costo. Se però le promesse dovessero essere disatteseDa inizio mercato, anche se il suo nome non è stato tra i primi a spuntare dopo la fine della stagione. Il gioiellino del centrocampo del Torino, che ha ben impressionato il tecnico toscano anche vedendolo nell'Under 21 azzurra, è di fatto l'unico profilo in lista per il ruolo di regista e per questo, dopo che i precedenti tentativi nelle settimane passate erano stati tutti respinti. Se non altro per mostrare buona volontà nel cercare di sedare le ire di Sarri, che dopo il risultato della scorsa stagione si aspettava a prescindere maggior considerazione da parte della società in sede di mercato.L'operazione resta difficile ma non impossibile. Possibile che nella trattativa vengano inseriti anche alcuni profili del vivaio laziale, ma bisognerà vedere se e quali effettivamente interesseranno ai piemontesi.L'altro profilo facilmente abbordabile per la Lazio, per accontentare Sarri, sarebbe il terzino sinistro., nonostante il Nizza e il Milan stiano lavorando con la Juventus da diversi giorni. L'ex Roma, Cagliari e Eintracht preferirebbe di gran lunga tornare nella sua squadra del cuore, dove si è trovato bene tra gennaio e giugno, nonostante le poche presenze. Non è mai stato lui il primo favorito del tecnico (che aveva chiesto Parisi già dall’anno scorso, ndr) ma è comunque nella lista.(prestito e compartecipazione al pagamento dell’ingaggio). Altri nomi sullo sfondo sono Doig e Valeri.Si naviga a vista invece per gli altri ruoli. Berardi e Zielinski erano due chiodi fissi di Sarri ma sono destinati a restare sogni irrealizzabili:. L’erede di Milinkovic era una priorità ma i nomi proposti in queste settimane erano tutti stati individuati senza minimamente consultare, che aveva praticamente chiuso le operazioni. Il motivo del diniego è stati ribadito ieri: non sono giocatori reputati adatti al 4-3-3. Il risultato è che il ruolo resta ancora scoperto.In attaccoIl tecnico voleva Milik o Simeone. In carriera l’argentino ha fatto anche l’esterno offensivo, ma Sarri è stato chiaro: lui è il vice-Immobile, ora serve anche un ala. Karlsson dell’AZ è un ballo, ma anche lui non è il numero uno nella lista dei preferiti. E comunque a 10 giorni dall’inizio del campionato in Olanda difficilmente si potrà acquistare a prezzo di saldo, visto pure che lo stesso club di Alkmaar non ha necessità di cedere, avendo già monetizzato con Kerkez (altro nome che piaceva a Sarri e che è sfumato).(Isaksen, del Midtyjlland?). Resta l’evidenza invece che questa sia l’estate più problematica da quando l’allenatore toscano è sbarcato a Roma. E c’è la netta sensazione che, a prescindere da eventuali rotture anticipate, possa anche essere l’ultima se non ci sarà un cambio di rotta nella gestione della società.