En plein per i calciatori della Lazio impegnati ieri sera con le rispettive nazionali. Dall’Italia all’Albania, passando per il Kosovo, tutti i giocatori biancocelesti ancora lontani da Formello sono scesi in campo. Acerbi ha giocato fino al triplice fischio della sfida degli Azzurri contro la Lituania terminata 5-0 al Mapei Stadium. Il Leone è stato schierato da centrale di destra al fianco di Bastoni.



90 minuti anche per Strakosha e 81 per Hysaj in Albania-San Marino, col terzino (e capitano) che è anche riuscito a trovare la via del gol. Al 68’ su un cross di Roshi proveniente dalla destra il classe '94 ha svettato sul secondo palo di testa battendo il portiere avversario per il momentaneo 4-0 della nazionale di mister Reja. Infine, 90 minuti anche per Muriqi nella sconfitta del Kosovo per 2-0 con la Spagna.