Nella serata di ieri gli ultras della Lazio hanno pubblicato un nuovo messaggio in vista della protesta di domani. Il tifo organizzato biancoceleste, come annunciato giorni fa, non entrerà allo stadio per Lazio-Milan, manifestando così il proprio dissenzo verso il caro biglietti dell'intera annata, ma non ci saranno picchetti agli ingressi. Chi vorrà, potrà comunque entrare sugli spalti.



"Quella di domenica è una protesta pacifica", fanno sapere i gruppi della Nord con un comunicato, nel quale si accusano anche gli organi di inofrmazione di aver riportato notizie false. "È la protesta di tutti i Laziali che ci sono sempre stati e che si sentono presi in giro. Nessuno obbliga la gente a non entrare, a differenza delle falsità riportate da alcuni giornali. Nessuno!" Libera scelta per ciascun tifoso, quindi. "Sta alla coscienza di ognuno fare la propria scelta. Come sempre ai Laziali ci pensano i Laziali! Ci vediamo a Ponte Milvio alle 15:00 e poi tutti insieme sotto la Curva Nord per sostenere la nostra Lazio".