Seconda vittoria di fila in amichevole per la. Col cuore colmo di tristezza per la notizia della morte di Sinisa Mihajlovic, i biancocelesti si impongono 5-2 contro l'e chiudono al meglio il mini-ritiro in Turchia. Domani il rientro a Roma degli uomini di, che sembrano aver ritrovato la brillantezza giusta in vista della ripresa del campionato. Sei marcatori diversi in due partire sono un segnale di grande forza del gruppo. Oggi a parte uno scivolone di Casale nel primo tempo, Immobile e compagni sono stati padroni del match dall'inizio alla fine.Come due giorni fa contro i Galatasaray, anche oggi a brillare in particolar modo è. Lo spagnolo è stato il perno della manovra offensiva dei capitolini. Sublime il dialogo nello stretto con, che ha portato al gol proprio l'ex Barça. In generale è l'atteggiamento del numero 10 in campo che può lasciar ben sperare i tifosi, dopo le turbolenze delle settimane scorse. Oltre a quella del Mago, a essere degna di nota è la prestazione di, autore del gol che ha sbloccato l'incontro. L'uruguayano sembra tornato dal Qatar in ottimo stato di forma, a differenza di Milinkovic impiegato oggi solo per una mezz'ora. Confermano i progressi nel recupero della condizione, dopo aver superato i rispettivi problemi fisici, ancheContro un'avversaria di bassa caratura come l'Hatayspor ci sia aspettava maggior incisività da parte di. Rigore trasformato a parte, l'ex Hellas soprattutto nel primo tempo sembrava avere il freno a mano tirato. Sarri avrebbe voluto invece che puntasse di più l'uomo, per arrivare sul fondo. Indeciso, ma anche sfortunato,in occasione del gol del momentaneo pari turco. Il centrale è scivolato, nel tentativo di gestire il pallone su una ripartenza dal basso e ha favorito il contropiede avversario. conferma poi di essere ancora in ritardo di condizione. Anche oggi il terzino sembrava essere sempre un passo indietro rispetto ai compagni. E sul gol del 3-2 ha concesso troppo spazio all'avversario per poter crossare comodamente. Dettagli su cui comunque il tecnico della Lazio avrà modo di poter lavorare ancora prima della ripresa della Serie A., per arrivare al meglio alla sfida contro il Lecce il 4 gennaio.