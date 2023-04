Intervistato da Il Messaggero, perché presente a Formello per l'allenamento della Lazio, l'ex Hernanes ha parlato così: "Vedo un ambiente maturo. Sarri ha fatto un grande lavoro, merita di centrare un obiettivo così importante. Per il club, il presidente Lotito e Tare, che sono tutti ancora qui. La Coppa Italia del 26 maggio 2013? Quella è una data entrata nella storia. Si festeggia ancora. La ricordo come una delle gioie più belle mai vissute. Ho dato tutto ciò che potevo dare, avevo voglia di portare la Lazio a vincere lo scudetto. Ho fatto tutto per arrivare a certi obiettivi. Non ci sono riuscito, ma ho dato tutto quindi non ho rimpianti".