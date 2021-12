Ultimo allenamento della Lazio prima della partenza per Venezia. Oltre alla sicura assenza di Immobile, Sarri deve fare i conti anche con un altra defezione. Elseid Hysaj non ha partecipato alla rifinitura per un fastidio muscolare all'adduttore destro. Difficile che l'albanese possa rientrare tra i convocati per l'ultima trasferta dell'anno.



Il tecnico toscano ha provato Lazzari come alternativa a destra, con Marusic confermato a sinistra e il duo Luiz Felipe-Acerbi davanti a Strakosha. A centrocampo scalpita Luis Alberto per ritrovare una maglia da titolare. Vista l'ultima buona prestazione contro il Genoa da subentrato, potrebbe spuntarla questa volta per il ruolo di mezz'ala sinistra. Cataldi e Milinkovic completerebbero la linea mediana, ma occhio al possibile inserimento di Basic al posto del sergente.



Nessuna sorpresa in vista invece davanti. I biancocelesti si presenteranno in campo al Penzo di nuovo con il tridente leggero Zaccagni-Pedro-Felipe Anderson.