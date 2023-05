La prima partita della 34a giornata di Serie A è il big match tra Milan e Lazio con vista sulla Champions. Per la gara in programma oggi alle 15 l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati. C'è anche Zaccagni, in dubbio fino all'ultimo dopo aver saltato gli ultimi due allenamenti.



Ecco l'elenco completo



PORTIERI: Adamonis, Maximiano, Provedel.

DIFENSORI: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic.

ATTACCANTI: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.