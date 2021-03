In casa Lazio si guarda già alla prossima stagione per rinforzare al meglio un reparto difensivo nel quale Hoedt non ha convinto e molto difficilmente sarà riscattato e dove nemmeno Musacchio, arrivato a gennaio, offre al momento grandi certezze. Tra i calciatori sondati dal ds Tare c’è anche Andrea Ranocchia, in scadenza di contratto a giugno con l’Inter e gradito a Simone Inzaghi.