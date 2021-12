Un terzino sinistro e un vice Immobile. Questi i regali promessi da Lotito a Sarri a gennaio. E i due profili potrebbero essere legati se si concretizzasse lo scenario dipinto dalla Gazzetta dello Sport questa mattina.



La rosea parla di un'ipotesi di scambio di prestiti tra Lazio e Galatasaray per Muriqi e Van Aanholt. Il centravanti kosovaro tornerebbe in Turchia liberando il posto per un nuovo innesto in avanti e al contempo i biancocelesti si assicurerebbero un titolare di sicura esperienza sulla corsia mancina.



Lotito, prosegue il quotidiano, spingerebbe anche per inserire un reciproco obbligo di riscatto, ma la complicazione sarebbe nel trovare l'accordo sulle cifre.