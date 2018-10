Fino ad ora ha deluso: Luis Alberto sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative. Poi la discussione con Inzaghi dopo il derby, due partite lontano dal campo, il caso "pubalgia". Una serie di problemi spinosi per la società, in un momento delicato della stagione.



IL CASO - Luis Alberto va recuperato: Inzaghi non vuole disperdere un patrimonio tecnico, ma alla Lazio le foto del giocatore in fase riabilitativa non sono piaciute. Anche perché per la società Luis Alberto era disponibile per gli ultimi due incontri. Qualcuno giura che sia una sorta di "ripicca" per il mancato rinnovo, come riporta il Messaggero. Lo spagnolo sperava di ricevere lo stesso trattamento di Milinkovic e Immobile, per ora dovrà aspettare. Anche perché, dopo l'ottima stagione, con la Champions sfumata all'ultimo, in molti sarebbero andati a bussare da Lotito per il rinnovo. Lapidaria la risposta: "Vi siete fatti fregare all’ultimo contro l’Inter e ora venite a chiedere?".