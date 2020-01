Il Chelsea tenta Ciro Immobile? Come riportano i media inglesi, Lampard sta cercando un attaccante in grado di dare esperienza alla sua banda di ragazzini terribili. Abraham sta facendo bene, ma dietro di lui con Giroud è rottura totale, mentre Batshuayi non viene considerato all'altezza. E, con il mercato riaperto, l'investimento andrebbe dritto verso l'impressionante attaccante della Lazio, autore di 23 reti in 19 gare.



MERCATO LAZIO - La Lazio non ci pensa nemmeno: Immobile non è solo la stella dell'attacco, l'uomo-gol, è anche uno dei leader dello spogliatoio. A 29 anni, la società biancoceleste vorrebbe trattenerlo il più possibile, dopo aver resistito alle lusinghe del Milan durante la scorsa estate. L'unico dubbio di Lampard resta la compatibilità con Abraham, che preferisce giocare da solo al centro dell'attacco, come lo stesso Immobile.