Arriva la conferma dell'elongazione per il polpaccio di Manuel Lazzari. Ecco il comunicato ufficiale della Lazio: "Lo staff medico della S.S.Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari, durante l'incotro di calcio Bologna-Lazio, ha riportato un trauma elongativo a carico del polpaccio destro. È stato da subito sottoposto agli accertamente alle cure e a costante monitoraggio clinico per valutare i tempi della ripresa dell'attività".



L'esterno biancoceleste, indisponibile già per la partita non disputata ieri contro il Torino, non sarà certamente impiegabile nella partita di sabato contro la Juventus.