Il destino di Adekanye è in Eredivisie? Come riportano i media olandesi, l'ex Liverpool alla Lazio non ha trovato spazio, non è riuscito ad esprimersi ed è ai margini del progetto tecnico di Simone Inzaghi. Ad Anfield come all'Olimpico lo hanno visto poco: potrebbe cambiare aria.



MERCATO LAZIO - Adekanye potrebbe sbarcare a Salerno, sfruttando l'asse e la vicinanza tra Lazio e Salernitana. Alla corte di Ventura potrebbe rifiorire, ma la patria dei giovanissimi, l'Olanda, potrebbe accoglierlo. Tare ha tantissimi collegamenti nei Paesi Bassi, di recente ha piazzato in prestito Ricardo Kishna, e potrebbe fare lo stesso con Adekanye...