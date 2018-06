Il destino di Danilo Cataldi è in bilico. L'ex centrocampista-prodigio della Primavera della Lazio (sue le 2 reti in finale di Final8 che hanno consegnato alla Lazio lo scudetto del 2013) si ritrova nuovamente in bilico. Non è bastata l'annata a Benevento, con un minutaggio più alto, a convincere la Lazio a puntare su di lui: Inzaghi ha difficoltà a trovargli posto, la dirigenza lo vuole inserire in alcune trattative, come contropartita tecnica.



MERCATO CATALDI - Su Cataldi c’è il fortissimo interesse da parte dell’Empoli, che gli garantirebbe un posto da titolare, la Lazio però ha altre idee per il suo futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport la Lazio vede in Cataldi una perfetta pedina di scambio per cercare di concludere positivamente la trattativa con il Sassuolo per Acerbi o quella, ancora più complicata, con l’Atalanta per Freuler. Cataldi approverebbe le destinazioni: a Reggio Emilia ritroverebbe De Zerbi, di cui ha apprezzato il lavoro al Benevento, a Bergamo avrebbe l'opportunità di lavorare con Gasperini, che ha saputo tirare fuori il meglio dai giovani a sua disposizione.