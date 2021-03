Nei giorni scorsi sembrava in arrivo un'offerta della Lazio per Santos Borré, attaccante del River Plate. Nelle ultime ore però sono arrivate conferme importanti direttamente dal Brasile sul futuro del calciatore. Lo stesso presidente del Gremio, Romildo Bolzan, ha parlato così in conferenza stampa: "Il ragazzo ha dato l'ok per firmare un pre-contratto, i discorsi sono ben avviati". Eppure, come riportato da Il Corriere dello Sport, sembra che Borré (in scadenza coi Millonarios) voglia attendere fino alla fine un'offerta dall'Europa. Dall'Argentina confermano la sua voglia tornare nel "Vecchio Continente".