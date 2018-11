Italiana, questa Lazio italiana torna di moda. Il Made in Italy non tramonta: contro la Spal Acerbi, Cataldi, Parolo ed Immobile hanno guidato i compagni alla vittoria. Ed Inzaghi, come riporta la Gazzetta dello Sport, dimostra di saper dare la giusta attenzione alle risorse del vivaio.



MADE IN ITALY - Le scelte di Inzaghi si sono dimostrate valide ed azzeccate: l’ex Primavera Cataldi si gioca un posto da titolare nella prossima gara, tra Marsiglia e Sassuolo potrebbe avere una doppia chance di incidere ancora su questa stagione. La Lazio aspetta Cataldi, il made in Italy sta tornando di moda.