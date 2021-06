Tra i tanti profili emersi per le corsie esterne difensive in casa Lazio vi è senza dubbio anche Nuno Tavares. Il terzino sinistro del Benfica però piace molto anche al Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il ds dei partenopei Giuntoli è disposto ad offrire 12 milioni di euro più Mario Rui per il classe 2000 portoghese.