Il preparatore atletico personale di Joaquin Correa, Pablo Dip è intervenuto sulle colonne di Repubblica per parlare della grande crescita dell'attaccante della Lazio e non solo. Ecco come si è espresso il personal trainer: "È sempre rimasto concentrato e non ha mai smesso di lavorare per la squadra. Voleva arrivare al meglio nel finale di stagione per conquistare la Champions. Ci vediamo 2 o 3 volte a settimana, in base agli impegni della Lazio. Cerchiamo di stimolare tutti gli aspetti, ma principalmente ci concentriamo sulla prevenzione degli infortuni e sulla forza esplosiva, una delle sue qualità migliori". Dip segue anche Patric, Escalante e Luiz Felipe. A proposito di quest'ultimo, ecco cos'ha rivelato: "Luiz Felipe? Sta molto meglio, è un ragazzo con la testa giusta e una forte personalità".