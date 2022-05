Giornata di visite oggi a Formello. Come riporta il sito ufficiale della Lazio, il presidente di Lega Lorenzo Casini si è recato oggi nel centro tecnico biancoceleste per una visita alle strutture e un incontro con il presidente Lotito e alcuni giocatori.



IL COMUNICATO - Questa la nota diffusa dal club: "Quest’oggi il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito ha ospitato il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini presso il Centro Sportivo di Formello. Il numero uno dell’organo organizzativo del campionato italiano di massima serie, nel corso delle sue visite presso i centri sportivi delle squadre di Serie A, ha fatto tappa nel quartier generale della Prima Squadra della Capitale.

Oltre ad aver visitato tutte le stanze e gli ambienti del Training Center laziale, Casini ha incontrato alcuni rappresentanti della squadra prima dell’allenamento di giornata completando, infine, il tour all’interno del Centro Sportivo insieme al Presidente Claudio Lotito".



CZ - Ma oggi, prima dell'allenamento, nel quartier generale delle Aquile si è presentato anche un altro ospite illustre. Il numero 1 di Binance (main sponsor sulle maglie da quest'anno, ndr), Changpeng Zhao - in Italia per propmuovere il proprio business nel campo delle criptovalute - ha avuto la possibilità di fare una visita guidata nella struttura, incontrando pure lui il presidente Lotito e la squadra. Tutte le immagini sono state pubblicate sui social ufficiali della società